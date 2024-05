NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die Erholungsdynamik bleibt Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zurückhaltend. Das erste Quartal sei eher wenig berauschend gewesen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / 16:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2024 / 16:21 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

