SAN DIEGO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Mobilfunkchip-Hersteller Qualcomm gab bekannt, eine Mitteilung vom US-Handelsministerium zur Rücknahme von Lizenzen zum Export nach China erhalten zu haben. Qualcomm Inc. (Nasdaq: QCOM, ISIN: US7475251036) kündigte am 9. Mai 2024 an, dass das US-Handelsministerium...

Den vollständigen Artikel lesen ...