Berlin (ots) -Wir möchten mit großer Freude und Stolz verkünden, dass uns das Magazin FOCUS auch in 2024 in der Sparte "Professional Search" (Fachkräfte mit einem Jahresgehalt bis 120.000 Euro) als "Top Personaldienstleister" ausgezeichnet hat. Die Longlist von Statista umfasste rund 4.000 Personaldienstleister, 221 Wettbewerber erhielten die Auszeichnung.In der Befragung vom 13.09.2023 bis 10.11.2023 nahmen Personalverantwortliche, Kandidaten und Personaldienstleister teil. Folgende Kriterien lagen der Empfehlung u. a. zugrunde:Rund 2.200 Personalverantwortliche in Unternehmen bewerteten- die Qualität und Auswahl der angebotenen Kandidatenprofile,- die Qualität des Service bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis- und die Vermittlungsgeschwindigkeit.Kandidatinnen und Kandidaten beurteilten- die Qualität und Auswahl der angebotenen Positionen,- die Kommunikation während und nach der Vermittlungsinitiative- und die Qualität des Service während des Bewerbungsprozesses.Heiko Mühle, Geschäftsführer der HRM CONSULTING GmbH, äußerte sich über die Auszeichnung: "Wir freuen uns sehr über das erneut positive Feedback, das wir aus einem immer anspruchsvoller werdenden Markt erhalten haben. Es ist großartig zu sehen, dass unsere Arbeit von unseren Kunden, aber auch von Fach- und Führungskräften so geschätzt wird. Besonderer Dank gebührt daher vor allen unseren Beratern und Beraterinnen von HRM CONSULTING für ihren unermüdlichen Einsatz.