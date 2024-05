Das prestigeträchtige internationale jährliche Preisverleihungsprogramm würdigt herausragende Produkte und Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheits- und Medizintechnik



WESTWOOD, Mass., May 10, 2024hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Rahmen des 8. jährlichen MedTech Breakthrough Awards-Programms, das von MedTech Breakthrough, einer unabhängigen Marktforschungsorganisation, die die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt für digitale Gesundheit und Medizintechnik auszeichnet, als Gewinner des Preises "Bestes MedTech-Unternehmen insgesamt" ausgezeichnet worden ist.

Corza Medical bietet medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien und verfügt über branchenführende Marken. Das Unternehmen arbeitet eng mit Klinikern und Chirurgen zusammen, um durch bemerkenswerte Produkte und Dienstleistungen, die Zeit, Geld und Mühe sparen, ein differenziertes chirurgisches Erlebnis zu schaffen. Dieses außergewöhnliche Unternehmen für Medizinprodukte arbeitet mit verschiedenen Anbietern im Gesundheitswesen zusammen, von Krankenhausverwaltern bis hin zu Privatpraxen, und konzentriert sich unermüdlich darauf, Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die kundenorientiert sind und den genauen Bedürfnissen der Chirurgen bei der Behandlung ihrer Patienten entsprechen.

Die drei großen globalen Geschäftsbereiche von Corza Medical ermöglichen Technologien für ein breites Spektrum von Gesundheitsbereichen: Biochirurgie, Wundverschlüsse und Ophthalmologie. Der Geschäftsbereich Biochirurgie von Corza Medical bietet eine erstklassige, innovative Technologie, die bei der Kontrolle von Blutungen während der Operation hilft. Der Geschäftsbereich Wundverschlüsse bietet eine branchenführende Nadeltechnologie, die zusammen mit fortschrittlichen herkömmlichen und mit Widerhaken versehenen Nähten Wundverschlüsse ermöglicht. Der Geschäftsbereich Ophthalmologie schließlich konzentriert sich auf die Verbesserung der Versorgung durch Hochleistungsinstrumente, chirurgische Linsen und andere innovative Technologien.

"Wir sind der Meinung, dass es eines dreifachen Ansatzes bedarf: den Kunden digital zu umgeben, flexibel auf seine Bedürfnisse zu reagieren und einen stetigen Strom an benötigten Technologien und Dienstleistungen bereitzustellen, um die ununterbrochene Erfüllung seiner Aufgaben in der Patientenversorgung zu erleichtern. Unsere bewährte Produktfamilie ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Chirurgen aller Fachrichtungen, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen", so Tom Testa, CEO von Corza Medical. "Dies ist eine unglaubliche Auszeichnung von MedTech Breakthrough und bestätigt unsere Mission, eng mit Chirurgen und anderen Kunden zusammenzuarbeiten, während wir innovative Lösungen entwickeln, die ihre spezifischen Herausforderungen angehen, um ihren Patienten besser zu helfen."

Ziel der MedTech Breakthrough Awards ist es, herausragende Leistungen zu würdigen und Innovation, harte Arbeit und Erfolg in einer Reihe von Kategorien der Gesundheits- und Medizintechnik anzuerkennen, darunter Telemedizin, klinische Verwaltung, Patientenengagement, elektronische Gesundheitsakten (Electronic Health Records, EHR), virtuelle Pflege, Medizinprodukte, medizinische Daten und Datenschutz sowie viele mehr. Für das diesjährige Programm wurden Tausende von Nominierungen aus über 18 verschiedenen Ländern der Welt eingereicht.

"Viele Unternehmen verlagern ihren Schwerpunkt weg von Service- und Kundenpartnerschaften hin zu ihren neuesten Innovationen, was zu einer Lücke bei Partnerschaften mit wichtigen chirurgischen Technologien führt", so Steve Johansson, Managing Director von MedTech Breakthrough. "Corza Medical ist unser "MedTech-Unternehmen des Jahres" aufgrund seiner leistungsstarken Technologien und seines Schwerpunkts auf den Kundenservice. Indem sie jeden Tag und jedes Mal die entscheidenden kleinen Dinge richtig machen, bieten sie ihren Kunden weltweit ein differenziertes Erlebnis und einen hervorragenden Wert. Wir freuen uns sehr, das gesamte Team von Corza Medical mit dem wohlverdienten Gewinn des MedTech Breakthrough Award 2024 auszuzeichnen."

Das Unternehmen investiert weiterhin in ein robustes und differenziertes digitales Ökosystem, um bei der Unterstützung der Kunden flexibel und effektiv zu sein. Durch den Erwerb wichtiger Zulieferer und Produktionsstätten auf der ganzen Welt integriert Corza seine Produktions- und Lieferkette auch vertikal. Außerdem wurden Technologie- und Innovationszentren eingerichtet, um engere Kundenpartnerschaften zu fördern. Chirurgen können mit Produktingenieuren zusammenarbeiten, um medizinische Verfahren zu simulieren, Produkte zu testen und Feedback zu geben, das der Produktentwicklung und -verbesserung zugute kommt.

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen chirurgischen Technologien. Mit einem globalen Team von über 3.000 Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill®, chirurgische Fäden der Marken Sharpoint® Plus und Look, wiederverwendbare Ophthalmologieinstrumente der Marke Katena® und Einweg-Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink, Geräte für Hornhauttransplantation der Marke Barron, Ophthalmologiepflaster der Marke Sharpoint® sowie das TachoSil® Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com.

Über MedTech Breakthrough

Als Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktforschungs- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovationen und Führungspositionen, widmet sich das MedTech Breakthrough Awards-Programm der Auszeichnung von Spitzenleistungen und Innovationen von Unternehmen, Produkten, Dienstleistungen und Menschen im Bereich der Medizin- und Gesundheitstechnologie. Die MedTech Breakthrough Awards bieten eine Plattform für die öffentliche Anerkennung der Leistungen bahnbrechender Unternehmen und Produkte aus den Bereichen Gesundheitswesen und Medizin in Kategorien wie Patientenerfahrung und -engagement, Gesundheit und Fitness, medizinische Geräte, klinische Verwaltung, vernetzte Gesundheitsversorgung, medizinische Daten, Cybersicherheit im Gesundheitswesen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter MedTechBreakthrough.com.

Medienkontakt

