ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Gaza-Krieg:



"Eigentlich platziert sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht nur in der Ukraine-Politik, sondern auch im Nahost-Konflikt am liebsten so eng wie möglich an der Seite von Biden. Ein öffentlich erklärter deutscher Waffenstopp oder auch nur die Drohung damit sind für Berlin aber schier undenkbar. Schließlich hatte Scholz nach dem terroristischen Hamas-Angriff im Oktober vor dem Deutschen Bundestag das Bekenntnis zur Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson auch mit militärischer Unterstützung ausbuchstabiert. Dass diese verglichen mit den USA immer nur einen symbolischen Umfang hatte, macht die Debatte jetzt nicht gerade leichter."/yyzz/DP/he