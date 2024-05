OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Militärparade in Moskau:

"Nun könnte man tief durchatmen, weit ausholen und mit Karl Popper argumentieren, warum sich Geschichte eben gerade nicht wiederholt, warum kein Ereignis auf dieser Welt unausweichlich ist. Wenn man sich nun doch auf die Suche machte nach der einen Konstante in der russischen Geschichte, nach dem einen Merkmal, das sich bislang tatsächlich immer wiederholt, dann kommt man zu einem trüben Schluss: Das Land und seine Bürger wurden noch nie gut regiert. Zaren, Bolschewiki, Politbüro, Putin: Ihre Siege waren sämtlich blutig erkauft, nach außen wie nach innen. In diesem Sinne kann sich gerade in Russland niemand wünschen, dass das jetzt bis ans Ende der Geschichte immer so weitergeht."/yyzz/DP/he