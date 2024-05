Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat in Form eines Investmentstrategen in einem Beitrag drei Gründe formuliert, weshalb es aktuell keine gute Idee für Anleger ist "Sell in May" zu praktizieren. Doch sollten Anleger darauf hören und im Markt investiert bleiben? Jeder Anleger wird an der Börse früher oder später mit der Börsenweisheit "Sell in May" konfrontiert. In einem anderen Artikel haben wir bereits darüber berichtet, ob man diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...