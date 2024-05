FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf doch noch zeitnahe Leitzinssenkungen in den USA könnte dem Dax am Freitag ein weiteres Rekordhoch bescheren. Bereits an "Christi Himmelfahrt" hatte der Index die kleinere Schwächephase seit Anfang April mit dem Sprung auf eine Bestmarke endgültig abgehakt. Getrieben von positiven Konjunktursignalen aus China - der Außenhandel des Landes hatte jüngst wieder zugelegt - und US-Arbeitsmarktdaten war der Dax bis auf fast 18 700 Punkte geklettert.

Am Freitagmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start auf 18 733 Punkte und damit 0,25 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Die US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag auch die Wall Street angetrieben. So war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. Dies könnte ein weiterer Hinweis auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes sein - und genau das könnte für die US-Notenbank entscheidend sein, positiver auf das Inflationsumfeld zu schauen und den Leitzins womöglich schon bald zu senken./mis/stk