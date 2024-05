Die Schweizer Großbank UBS und das italienische Geldhaus Unicredit haben mit ihren am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen einmal mehr die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die UBS verdiente in dem Zeitraum mit 1,8 Milliarden Euro dreimal so viel wie prognostiziert, angetrieben von höheren Erträgen und niedrigeren Kosten. Die Aktie setzte mit einem Plus von 9 Prozent zum Höhenflug an. "Wir liefern wie versprochen", kommentierte Konzernchef Sergio ...

