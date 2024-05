Mit einem neuesten Kurs von 4,97 € und einer Wochenperformance von 2,37% zeigt die Aktie des Elektroautoherstellers Nio eine klare Aufwärtsdynamik. Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase mit einem Rückgang von bis zu 5 % am Vortag und 3 % am Dienstag, hat sich der Kurs in den letzten fünf Tagen insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...