Bresiach/Freiburg (ots) -Der Campingplatz "Kaiserstuhlcamping" bietet für Gäste des Pinot and Rockfestivals die optimale Übernachtungsmöglichkeit. Der Campingplatz befindet sich rund 15 Shuttle Minuten vom Festivalgelände entfernt im beschaulichen Nachbarort Ihringen. Während der Festivaltage (4.-7. Juli 2024) können sich Besucherinnen und Besucher über einen günstigen Rückzugsort vom Festivaltrubel freuen.Der Campingplatz im Herzen des Kaiserstuhls wurde laut eigener Aussage von führenden Campingclubs zu einem der besten Europas gewählt. Die Anlagen entsprechen mit modernen Duschräumen, Sanitäranlagen, Koch- und Waschmöglichkeiten einem hohen Standard und bieten viel Komfort. Die Stellplätze sind je nach Größe preislich unterteilt, sodass für jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Mit angrenzendem Freibad und hauseigenem Fahrradverleih steht einem mehrtägigen Festivalbesuch nichts mehr im Wege.Auch Robin Breiss, Geschäftsführer von Kaiserstuhl Camping, freut sich auf Pinot and Rock: "Gerne begrüßen wir Gäste des Festivals Pinot and Rock auf unserem Campingplatz. Es gibt bereits zahlreiche Buchungen von Personen, die das Festival besuchen wollen. Für sie gilt, wie für alle anderen Gäste, dass sie sich an unsere Regeln und Ruhezeiten halten sollten."Infos, Preise und Öffnungszeiten des Campingplatzes unter kaiserstuhlcamping.de.Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch großartige Musik und exquisiten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf Peter Fox und Alli Neumann (Do 4.7.), Die Fantastischen Vier und Milky Chance (Fr 5.7.), Scorpions und Alice Cooper (Sa 6.7.) sowie Sarah Connor, Nico Santos und Joris (So 7.7.) freuen.Tickets sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu NESS | Schorl3 | Aisha VibesFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong KicksSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro Oceansides | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & BandSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen mit der Winzerkapelle Oberbergen