Bei Aktien sind derzeit die extremsten Marktbedingungen zu beobachten, sagt John Hussman, der die Crashs von 2000 und 2008 richtig vorhergesagt hat. Anleger sollten vorsichtig sein.Die extreme Rallye an den Aktienmärkten wird bald zu Ende gehen, davon ist der legendäre Investor John Hussman überzeugt. Denn überoptimistische Anleger hätten die Aktien auf die extremsten Bewertungen seit fast einem Jahrhundert getrieben. Das sei einfach nicht haltbar. Der Präsident des Hussman Investment Trust warnt in seinem aktuellen Marktkommentar erneut davor, dass die bisherige Stärke der Aktienmärkte im Jahr 2024 nicht nachhaltig sei. Seine Firma habe "in dieser Blase Anpassungen vorgenommen (…) in dem …