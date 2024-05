HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Symrise von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 126 auf 106 Euro gesenkt. Es gebe Bedenken hinsichtlich der Preissetzungsmacht im Bereich Tiernahrung, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in ihrer am Freitag vorliegenden Studie. Sinkende Preise im ersten Quartal signalisierten Schwäche im attraktivsten Bereich der Niedersachsen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

