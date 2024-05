Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Bei geringen Umsätzen legte das größte deutsche Börsenbarometer fast 190 Punkte zu und schloss +1,02% höher mit 18.686 Punkten. Auf der Kaufliste ganz oben standen die Papiere von Siemens Energy und DHL Group, Allianz und Mercedes-Benz rutschten ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten schwungvoll in den Tag und erreichten in den Angangsminuten ein Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...