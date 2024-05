Krypto-News: 3 neue Coins, die bald explodieren könnten

Die Krypto-Welt ist voll von neuen Kryptowährungen, die sich auf die eine oder andere Weise von der Konkurrenz abheben können und möchten. Allerdings gibt es auch sehr viele Token, die dies einfach nicht schaffen und schnell - häufig noch während des eigentlichen Vorverkaufs - in der sprichwörtlichen Versenkung verschwinden. Wer dann in einen solchen Coin investiert hatte, der muss diese Anlage in der Regel als Lehrgeld abbuchen und wird keine Renditen erhalten.

Um dies zu vermeiden, sollte vor jeder Investition eine gründliche Recherche stattfinden. Im besten Fall verfügen neue Coins über ein ausführliches Whitepaper, das zum Beispiel Fragen zur Roadmap, den Tokenomics oder den technischen Aspekten bietet. Wir werfen in den folgenden Absätzen einen Blick auf 3 neue Coins im Presale, die bald explodieren könnten und mit vielen Informationen eine ausführliche Recherche erleichtern.

#1 - Dogeverse: Ein Multichain-Hund mit kosmischer Aufgabe

Hinter Dogeverse ($DOGEVERSE) steht ein bisher so noch nicht vorhandenes Konzept, das den potenziellen Anlegern genau das bietet, was sich viele erhoffen: Die Möglichkeit, einen Meme-Token gleich auf mehreren Meme-Blockchains einzusetzen. Denn der $DOGEVERSE-Token wurde so konzipiert, dass er sowohl auf Ethereum, als auch auf Solana, Polygon, Base, Avalanche und der BNB Chain funktioniert. Dies soll einen größtmöglichen Spielraum und eine breite Flexibilität im Einsatz garantieren, denn schließlich unterscheiden sich die verschiedenen Blockchain-Netzwerke in Punkten wie Geschwindigkeit, Kosten oder Skalierbarkeit. Jeder Anleger kann so einfach die Blockchain auswählen, die zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen passt.

Ein weiterer Vorteil, der bereits im aktuell laufenden Vorverkauf zum Tragen kommt: Dank der Nutzung der Ethereum-Blockchain wird bereits ein Staking-Programm angeboten, das von den ersten Investoren schon genutzt wird. Hier bieten die Entwickler derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY), die im Augenblick bei 69 % liegt.

Dieses Konzept scheint voll aufzugehen, denn es wurden im Presale über 13 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dogeverse befindet sich derzeit in der letzten Phase des Vorverkaufs und wird schon bald seinen offiziellen Launch feiern. Wer also ein tatsächliches Interesse am $DOGEVERSE-Token hat, der sollte am besten einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen. Außerdem dürfte der aktuelle Preis von 0,00031 US-Dollar schon kurz nach dem Launch explodieren, sodass nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition gegeben sein könnte.

Jetzt in $DOGEVERSE investieren und von Presale-Preisen profitieren!

#2 - 99Bitcoins: Learn-to-Earn für alle Krypto-Enthusiasten

Die Krypto-Welt steckt voller neuer Technologien und Konzepte, was einerseits durchaus eine große Verlockung bietet und darüber hinaus die Chance hat, vollkommen neue Ideen zu verwirklichen. Gleichzeitig sorgt dies jedoch auch dafür, dass Projekte wie 99Bitcoins ($99BTC) notwendig sind, die als Lernplattform über die vielen Bereiche der Krypto-Welt informieren. Schließlich ist der Einstieg gerade für Krypto-Neulinge häufig alles andere als einfach, denn die verschiedenen Krypto-Bereiche werden nur selten ausführlich erklärt.

Genau an diesem Punkt möchte 99Bitcoins ansetzen, um eben alle wichtigen Informationen zu vermitteln. Dabei gibt es einerseits Kurse und Module, die sich vor allem an Krypto-Neulinge richten, andererseits aber auch Lernmaterial, das klar für bereits erfahrene Krypto-Händler gedacht ist.

Auch wenn 99Bitcoins bereits seit 2013 als Lernplattform aktiv ist, so wagt das Unternehmen doch erst jetzt den Schritt hin zur eigenen Kryptowährung. Der $99BTC-Token soll dabei einerseits als Learn-to-Earn-Token fungieren, der an die Nutzer für das erfolgreiche Absolvieren der verschiedenen Lernmodule ausgezahlt wird. Andererseits ist auch hier bereits ein Staking-Programm aktiv, über das im Augenblick eine APY von 1.478 % geboten wird.

Gleichzeitig soll der $99BTC-Token sowohl als ERC-20-Token als auch als BRC-20-Token vertrieben werden. Die BRC-20-Token-Technologie ist dabei noch relativ jung und 99Bitcoins arbeitet derzeit daran, diese Technologie auch in neuen Kursen zu erklären. So soll eine junge Community gestärkt werden - und $99BTC-Investoren können mit als erste dabei sein.

Investiere jetzt in 99Bitcoins und den $99BTC-Token!

#3 - Sealana: Der neueste Solana-Meme-Coin mit Potenzial

Solana-Meme-Coins haben im vergangenen halben Jahr die Krypto-Szene ordentlich aufmischen können, denn einige dieser Meme-Token lockten mit unglaublichen Kursgewinnen, die innerhalb kürzester Zeit entstanden sind. Gerade Dogwifhat (WIF) oder BOOK OF MEME (BOME) sind hier zu nennen, die innerhalb weniger Wochen besonders starke Zuflüsse verzeichnen konnten. Nun möchte auch Sealana ($SEAL) auf diesen Hype-Zug aufspringen und setzt dafür auf eine besonders einfache Art und Weise der Nutzung.

So gibt es keinen wirklichen Presale, sondern einen einfachen ICO mit festem Preis: Für jeden gesendeten SOL-Token erhalten die Anleger zum offiziellen Launch satte 6.900 $SEAL-Token. Dazu können interessierte Investoren aktuell entweder die Maske auf der offiziellen Homepage nutzen oder einfach über die eigene Solana-Wallet den gewünschten Betrag an die auf der Webseite ebenfalls genannte Adresse versenden.

Wann genau der Launch stattfindet und die $SEAL-Token versendet werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass bereits wenige Tage nach dem offiziellen Start des ICOs über 360.000 US-Dollar an Kapital zusammengekommen sind. Ein Zeichen dafür, dass der Solana-Meme-Coin-Markt auch weiterhin beliebt ist. Dies könnte Sealana schnell in ungeahnte Höhen katapultieren, sobald der Meme-Coin frei handelbar ist.

Kaufe jetzt Sealana und profitiere vom Solana-Meme-Coin-Hype!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.