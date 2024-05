Es ist schon nahezu eine kleine "Tradition" geworden: Immer wenn Borussia Dortmund eine weitere Finalrunde in der finanziell äußerst lukrativen Champions League übersteht, wird die Gewinnprognose angehoben. So geht man nun von einem Jahresüberschuss zwischen 40 und 50 Millionen Euro aus, wie die Dortmunder am Mittwoch mitteilten.Bislang rechnete der BVB mit einem Gewinn in der Spanne von 33 bis 43 Millionen Euro. Diese Range hatte man Mitte April mit dem Einzug ins Halbfinale ausgerufen und war ...

