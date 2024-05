Google bekommt neue Konkurrenz. OpenAI soll für Montag die Ankündigung einer neuen AI Suchmaschine planen. Bei Apple kocht wieder einmal die Gerüchteküche. Nach der überraschenden Ankündigung des M4 Chips soll nun auch ein AI Serverchip kommen, um komplexe AI Funktionalitäten bereitzustellen. Hongkong will Saudi Arabien anzapfen. Die HKEX plant an der Börse Tadawul in Saudi Arabien einen ETF aufzulegen, der die Kursentwicklung der Aktien in Hongkong nachverfolgt.Am Freitagmorgen teilt sich der Aktienhandel in Asien in China gegen den Rest auf. ...

