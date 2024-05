Der italienische Kabelhersteller Prysmian hat am Donnerstag einen Einblick in die Zahlen zum ersten Quartal 2024 gewährt. Und diese konnten sich absolut sehen lassen, das Unternehmen sieht sich auf Kurs, seine gesteckten Jahresziele am oberen Ende des Korridors zu erreichen. Anleger goutierten die Zahlen mit einem neuen Rekordhoch.Der Umsatzrückgang bei den Italienern von 3,99 Milliarden Euro auf 3,69 Milliarden Euro fiel geringer aus als von Analysten erwartet. Das bereinigte EBITDA ging von 412 ...

