© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Nach enttäuschenden Zahlen sind die Aktien des Chip-Designers Arm abgesackt. Analysten sehen jedoch einen Hoffnungsschimmer.Die Aktien von Arm Holdings sind in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen des Chip-Designers abgesackt, da dieser die hohen Erwartungen der Wall Street nicht hatte erfüllen können. Im Handelsverlauf am Donnerstag holten sie aber einen Großteil der Verluste wieder auf, nachdem sich Analysten optimistisch mit Blick auf künftige Lizenzeinnahmen gezeigt haben. "Während die Prognose für die Lizenzgebühreneinnahmen unterhalb des Konsenses lag, wurde dies durch bessere Wachstumserwartungen bei den Lizenzgebühreneinnahmen ausgeglichen, was für zukünftige Lizenzgebühren …