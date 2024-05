DJ EUREX/Renten-Futures legen auf allen Laufzeiten zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich am Freitagmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Rally mit Blick auf Zinssenkungshoffnungen geht ungebremst weiter, vor allem in den längeren Laufzeiten. Erst am Vortag hatte auch die Bank of England die Hoffnung genährt, schon ab Juni seien Zinssenkungen möglich.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 131,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,36 Prozent und das Tagestief bei 131,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.642 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 28 Ticks auf 131,12 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 117,00 Prozent.

May 10, 2024 02:29 ET (06:29 GMT)

