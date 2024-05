Siemens Energy (SE) hat im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 starke Ergebnisse vorgelegt. Während der Umsatz den Konsenserwrtungen entsprach, übertraf der Auftragseingang die Markterwartungen um 5 % und der bereinigte Gewinn (ohne Sondereinflüsse [ex-SI]) übertraf mit 170 Mio. EUR die Markterwartungen von 3 Mio. EUR. Grid Technologies (GT) und Gas Services (GS) verzeichneten weiterhin eine starke Umsatz- und Gewinndynamik. SE schloss das 2. Quartal mit einem rekordhohen Auftragsbestand von 119 Mrd. EUR (ca. das 3,8-fache des Umsatzes im GJ 2023) ab, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) von 1,14 im 2. Quartal. Erfreulicherweise meldete das Unternehmen einen positiven FCF (vor Steuern) von 483 Mio. EUR (gegenüber einem negativen FCF von 283 Mio. EUR in Q1), der auf ein umsichtiges Working Capital Management zurückzuführen ist. Angesichts der guten Fortschritte im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres erhöhte das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024, indem es die Umsatzwachstumserwartung deutlich anhob, die Schätzung für die adj. Gewinnmarge nach oben korrigierte und nun einen positiven FCF von EUR 1,0 Mrd. (gegenüber einem negativen Wert von ca. EUR 1,0 Mrd. zuvor) sowie höhere Erlöse aus Veräußerungen erwartet. Was die Sorgen bei Gamesa betrifft, so ergreift SE mehrere Initiativen, um Qualitätsprobleme bei Onshore-Windturbinen zu beheben, und rechnet mit einer Erholung der Umsätze im zweiten Halbjahr. Mit Ausnahme der Windkraftanlagen profitieren alle anderen Geschäftsbereiche von einem starken Nachfragewachstum. mwb research erhöht das Kursziel auf EUR 26,00 (von EUR 22,00) und berücksichtigt damit den jüngsten Ausblick. Die Aktie ist nach wie vor unterbewertet und mwb research bekräftigt das KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





