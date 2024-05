Trotz steigender Preise und der zunehmenden Neigung der Konsumenten, Restaurantbesuche zugunsten des Einkaufs im Supermarkt zu meiden, verzeichnet die Großhandelskette ein Umsatzwachstum. Eine kürzliche Untersuchung zeigt, dass Gen Z und Millennials zunehmend Mahlzeiten zu Hause zubereiten, was die Ausgaben in Restaurants sinken lässt. Diese Verhaltensänderung scheint großen Einzelhändlern wie Costco zu Gute zu kommen. Der Konzern, bekannt für seine Mitglieder-Warenhäuser, konnte für den Monat April einen Umsatzanstieg von 7,1% auf 19,80 Milliarden Dollar verzeichnen und behauptet sich somit in einem herausfordernden ökonomischen Umfeld. Analysten sehen in der stetigen Verkaufssteigerung und der robusten E-Commerce-Sparte positive Indikatoren für das Unternehmen, welches auch in verschiedenen internationalen Märkten Erfolge feiert.

Regionale und E-Commerce [...]

