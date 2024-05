Bitcoin Kurs Prognose: Jack Dorsey verkündet unglaubliches BTC-Preisniveau

Jack Dorsey ist einer der größten Namen der Tech-Branche, gilt er doch als Erfinder und Mitbegründer von Twitter sowie des mobilen Bezahldienstes Block (vorher als "Square" bekannt), der vor allem in den USA genutzt wird. Der Milliardär ist allerdings auch in der Krypto-Szene keine unbekannte Stimme, denn Dorsey gilt als "Bitcoin Maximalist" und erklärte erst letzte Woche in einen Brief an seine Aktionäre, dass sein neues Fintech-Unternehmen "Block" jeden Monat 10 % seines Bruttogewinns in Bitcoin investieren möchte.

Nun äußerte sich Dorsey in einem Interview mit Pirate Wires zur Zukunft des BTC-Tokens und ging dabei näher darauf ein, warum seiner Meinung nach jede Investition in Bitcoin sinnvoll sei. Dabei nannte er sogar einen Bitcoin Preis, den die größte Kryptowährung der Welt bis 2030 erreichen wird.

Mindestens eine Million US-Dollar bis 2030 per BTC-Token

Seine Prognose setzt Dorsey bis zum Jahr 2030 an und erklärt im Interview, dass seiner Einschätzung nach der BTC-Token bis dahin die Marke von einer Million US-Dollar nicht nur erreichen, sondern auch überschreiten wird. Dies führt er auf mehrere Faktoren zurück: Einerseits ist Bitcoin als Krypto-Leitwährung mit Abstand der interessanteste Coin für den rapide wachsenden Anlage-Markt, andererseits spielt auch die aktuelle Akzeptanz eine wichtige Rolle. So erklärte Dorsey im Interview:

"Das Erstaunlichste an Bitcoin, abgesehen von der Entstehungsgeschichte, ist, dass jeder, der daran arbeitet, damit bezahlt wird oder es für sich selbst kauft.".

So ist Dorsey überzeugt davon, dass sich Bitcoin durch diese Tatsache alleine stark von vielen anderen Krypto-Projekten abheben kann. Dies verleihe Bitcoin ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal und sorgt gleichzeitig dafür, dass Entwickler an den entsprechenden Technologien selbst vom Erfolg dieser profitieren können.

Gleichzeitig findet er, dass Bitcoin ein "faszinierendes Ökosystem" darstellt, von dem Dorsey schon viel lernen konnte. Seit seinem Abgang von Twitter im Jahr 2022 verschreib sich Dorsey voll und ganz der Krypto-Welt. So gründete er sein eigenes Bezahlunternehmen "Block, Inc.", das seit Dezember 2023 zudem eine Hardware-Wallet namens "Bitkey" anbietet. Diese wird aktuell in 95 Ländern weltweit betrieben und funktioniert als selbst verwahrende Krypto-Wallet, über die Nutzer ihre Bitcoin-Token außerhalb von Kryptobörsen selbst sichern können.

Bullische Zukunft für Bitcoin garantiert?

Mit seiner Bitcoin Prognose steht Dorsey allerdings nicht alleine da, denn auch weitere Krypto-Unternehmer haben in der Vergangenheit ähnliche bullische Kursziele geäußert. So gab Cathie Wood - CEO von Ark Invest - vor einigen Wochen ein Interview (siehe YouTube-Video unten), in dem sie sich genauso von Bitcoin überzeugt zeigte. So erklärte auch sie, dass Bitcoin bis zum Jahr 2030 die Marke von einer Million US-Dollar überschreiten wird. Sie geht sogar davon aus, dass höhere Preissphären möglich sein werden, da die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt die Krypto-Welt für immer verändert habe. Allerdings verzichtet sie während des Interviews darauf, eine genauere Bitcoin Kurs Prognose abzugeben.

Aktuell ist der Bitcoin Kurs allerdings noch weit von dieser äußerst bullischen Marke entfernt. So liegt der BTC-Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 63.151,26 US-Dollar und konnte damit in der vergangenen Woche immerhin 6,59 % zulegen. So zeigt sich Bitcoin zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder mit einem ersten Aufwärtstrend, der aktuell den gesamten Krypto-Markt wieder positiv beflügeln kann.

Ob Bitcoin in den kommenden Monaten und Jahren tatsächlich einen so starken Aufschwung erleben wird, kann nur die Zukunft zeigen. Bis dahin könnte es sich allerdings lohnen, das eigene Krypto-Wissen noch weiter auszubauen und so herauszufinden, welche Aspekte der Branche weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Darüber hinaus ist es immer sinnvoll, den eigenen Wissenshorizont zu erweitern und mehr über Bitcoin, Ethereum und andere Altcoins zu erfahren.

99Bitcoins startet mit Vorverkauf von Learn-to-Earn-Token

Bereits seit dem Jahr 2013 ist 99Bitcoins ($99BTC) als Lernplattform mit Fokus auf die Krypto-Welt im World Wide Web zu finden. Im vergangenen Jahrzehnt sind so eine ganze Reihe an Kursen rund um die wichtigsten Themen der Branche zusammengekommen - aktuell gibt es fast 80 Stunden an Lernmaterial. Nun möchte 99Bitcoins den nächsten Schritt gehen und eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen, die unter anderem auch als Learn-to-Earn-Token fungiert. So wird der $99BTC-Coin an alle ausgezahlt, die erfolgreich die verschiedenen Module absolvieren und sich mehr Wissen rund um die Krypto-Branche aneignen.

Erfahre alles zum neuen $99BTC-Token!

Der Vorverkauf des $99BTC-Tokens ist erst vor wenigen Tagen gestartet, doch bereits jetzt wurden über 1,1 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dies zeigt das rege Interesse an dem Token, aber auch am gesamten Projekt. Ein weiterer Vorteil ist im Staking-Programm zu finden, denn dieses ist ebenfalls bereits aktiv und bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 1.477 %. Grund genug für viele Anleger, um direkt zuzuschlagen und satte Gewinne einzufahren.

Der $99BTC-Token selbst wird übrigens nicht nur als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain agieren, sondern laut offiziellem Whitepaper auch als BRC-20-Token im Bitcoin-Netzwerk aktiv sein. So können Investoren von den Möglichkeiten der beiden größten Kryptowährungen profitieren und gleichzeitig das eigene Wissen rund um Krypto-Token und die gesamte Branche erweitern.

Jetzt in $99BTC investieren!

