Am gestrigen Feiertag stanzte der deutsche Aktienindex DAX ein neues Rekordhoch in den Chart. Doch sollten Anleger auf die aktuellen Gewinner-Aktien setzen und die Papiere von Siemens Energy, Rheinmetall, Commerzbank, Deutsche Bank und SAP jetzt noch kaufen? Bei 18.726 Punkten liegt nun das neue Rekordhoch im deutschen Aktien-Index DAX. Am gestrigen Vatertag konnte der Leitindex einen neuen Rekord aufstellen. Vor allem gute Unternehmensergebnisse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...