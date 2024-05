AUTO1 hat im ersten Quartal 2024 ein starkes Ergebnis erzielt und den Konsens in allen Parametern übertroffen. Der Umsatz lag 2 % über den Markterwartungen bei um 3% über den Erwartungen liegenden Absatzzahlen, während das Bruttoergebnis um 10% und das bereinigte EBITDA von 17 Mio. EUR den Konsens klar übertrafen. Der Absatz stieg in Q1 um 4% gegenüber dem Vorjahr (gegenüber -3% in Q4 2023), obwohl die durchschnittlichen Verkaufspreise noch immer niedriger waren (-7% gegenüber dem Vorjahr), was zu einem Umsatzrückgang von 3% ggü. Vorjahr führte. AUTO1 konnte jedoch wesentliche Fortschritte bei der Profitabilität erzielen: Der Bruttogewinn stieg um 23% und der Bruttogewinn pro Einheit (GPU) um 19% auf EUR 993. Außerdem konnte das Unternehmen erstmals einen adj. Nettogewinn von 1 Mio. EUR erzielen. Angesichts der guten Fortschritte in Q1 hat das Unternehmen seine Prognose für den Bruttogewinn und das adj. EBITDA angehoben, und die Absatzziele beibehalten. mwb research ist der Ansicht, dass AUTO1 seine Effizienz weiter verbessern und seine Profitabilitäsziele erreichen wird. Die Analysten haben die Schätzungen im Zuge der revidierten Guidance angehoben. mwb research bestätigt das Kursziel von EUR 8,00 und das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken