Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der Wochenbeginn klar unter dem Eindruck wiederbelebter Zinssenkungserwartungen in den USA stand, hat sich diese im weiteren Verlauf der Woche nicht nochmals verstärkt, so die Analysten der Helaba.Eine nachhaltige Schwäche des Arbeitsmarktes, die zu einer Verringerung des Inflationsdrucks beitragen würde, sei weiterhin nicht in Sicht, auch wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt gestiegen seien. Entsprechend hätten die Rentenmärkte in den USA und auch hierzulande eine Verschnaufpause eingelegt. ...

