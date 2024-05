Koh Samui, Thailand (ots/PRNewswire) -Das "Gefühl von Zuhause" an den unberührten Stränden von Koh Samui mit Marasca Samui und Cabanas Koh Samui Beach ClubMarasca Samui, das neueste Projekt von Marasca Hotels & Resorts, öffnet seine Pforten für Gäste für einen entspannten und nachhaltigen Strandaufenthalt am malerischen Chaweng Beach. Zum Debüt bringt Marasca Samui eine neue Art des zwanglosen Luxus und lädt Reisende dazu ein, einen Aufenthalt voller schöner Momente inmitten der ruhigen Schönheit von Koh Samui mit dem Ethos "The Feeling of Home" zu erleben. Mit 62 Zimmern bietet Marasca Samui eine Kombination aus hochwertigen Annehmlichkeiten und stimmungsvollen Räumen, alles unter Einbeziehung umweltbewusster Praktiken. Hier steht alles im Zeichen des Komforts und des unvergesslichen Erlebnisses.Marasca Samui ist stolz darauf, das erste Hotel zu sein, das die FitWel Design-Zertifizierung in Thailand erhalten hat und auf dem besten Weg ist, ein LEED-zertifiziertes Hotel zu werden. Diese Zertifizierungen bestätigen das Engagement des Resorts für nachhaltige Praktiken und das Wohlbefinden der Gäste. Diese Auszeichnungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit und das Wohl unserer Gäste. Sie bestätigen unseren umweltfreundlichen Betrieb und das Bemühen, den ökologischen Fußabdruck gering zu halten."Nach dem Erfolg unseres ersten Projekts in Khao Yai im Jahr 2022 freuen wir uns, Marasca Samui als zweites Ziel für unserer Casual-Luxury-Linie vorzustellen.", sagt Alex Magaton, General Manager des Marasca Samui. "Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Gäste zu übertreffen. Mit unserem RediscoverYou-Ansatz mochten wir unvergessliche Momente schaffen und zu den besonderen "Kirsche-auf-dem-Sahnehäubchen-Momenten" unserer Gäste beizutragen.Zur Eröffnung lädt das Resort seine Gäste ein, in die lebhafte Atmosphäre des Cabanas Koh Samui Beach Club einzutauchen. Tagsüber entspannen Sie erholsam am Pool und abends genießen Sie die belebte Abendatmosphäre. Der Club bietet eine Vielfalt an internationalen Gerichten, einzigartige Cocktails und sowohl gemütliche als auch stilvolle Sitzmöglichkeiten mit Blick auf den Strand von Chaweng. Ob Sie am Strand dinieren oder die Poolatmosphäre genießen, es wartet eine entspannende Umgebung mit Live-Musik und farbenfrohe lokale Kunstausstellungen auf Sie.Im Cabanas Koh Samui können Gäste aus einem breiten Wellnessangebot wählen, darunter wohltuende Behandlungen im Spa by Marasca, bei denen professionelle Therapeuten nur 100% ätherische Öle und natürliche Öle verwenden. Darüber hinaus können sich die Gäste auf saisonale Essens- und Getränkestationen freuen, die mit saisonal mit den Jahreszeiten wechseln und eine Entdeckungsreise für alle Sinne bieten. Das Resort bietet auch Zugang zum Hideout, einem Ruhebereich neben dem Spa, sowie die Möglichkeit, in nachhaltiger Gartenarbeit aktiv zu werden und eigenes Bio-Gemüse zu ernten. Ob Sie in einem gemütlichen Zimmer mit Meerblick oder in einer Suite mit eigenem Tauchbecken übernachten, Marasca Samui hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.Die Philosophie von Marasca Samui, benannt nach der Marasca-Kirsche, konzentriert sich darauf, Gästen die "Kirsche auf dem Sahnehäubchen" zu bieten und eine Umgebung zu schaffen, in der sich Gäste durch persönliche Akzente neu entdecken können. Marasca Samui möchte eine führende Marke für entspannten Lifestyle werden und Reisende dazu einladen, das Leben und besondere Momente voll auszukosten.Zur Eröffnung bietet Marasca Samui ein das Sonderangebot RediscoverYou, bei dem Gäste den Luxus des Resorts zu einem Sonderpreis erleben dürfen. Mit diesem zeitlich begrenzten Angebot können Gäste einen Aufenthalt ab 139€ pro Nacht genießen, mit einem zusätzlichen Rabatt von 10 % für Mitglieder und einem kostenlosen privaten Abholservice vom Flughafen. Außerdem erhalten die Gäste ein Resort-Guthaben von bis zu 61€ pro Zimmer und Nacht, das sie für Restaurants, Spa-Behandlungen und Aktivitäten nutzen können. Und wer den Zimmertyp Home Haven Suites bucht, kommt in den Genuss einer kostenlosen 30-minütigen Massage pro Person im Spa by Marasca.Die Preise starten bei 139€ pro Nacht, und das Angebot gilt für Buchungen vor dem 31. Mai 2024 für einen Aufenthalt zwischen dem 1. Juli und dem 20. Dezember 2024.Für weitere Informationen oder um Ihren Aufenthalt im Marasca Samui zu buchen, besuchen Sie gern www.marasca.live oder kontaktieren Sie +66-81-245-8485 oder hello.samui@marasca.livewww.facebook.com/marasca.samuiwww.instagram.com/marasca.samui@Marasca.SamuiTelefon: +66-81-245-8485Email: hello.samui@marasca.liveFür Anfragen kontaktieren Sie bitte Redhill im Namen von Marasca Samui:Tanwarat "Minnie" TiyapongprapanThailand Country Managerminnie@redhill.asia064-292-4333Jirapat "Johnny" TangittipalakornAccount Managerjirapat.tangittipalakorn@redhill.asia092 359 2969Über Marasca Hotels & ResortsSeit der Gründung im Jahr 2022 von der Narai Hotel Group bietet Marasca Hotels & Resorts eine eine Reihe von idyllischen luxuriösen Rückzugsorten. Unsere Hotels sind von den Landschaften und Kulturen ihrer Standorte inspiriert und bieten unseren Gästen kleine Auszeiten mit großer Wirkung. Bei Marasca fühlt man sich wie zuhause, umgeben von Komfort und aufmerksamen Details, die die Sinne beleben und zum persönlichen Wiederentdecken einladen. Entdecken Sie mehr unter www.marasca.live.Über die Narai Hospitality GroupMit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der Hotelbranche hat sich die Narai Hospitality Group als führender Entwickler und Betreiber von Hotels etabliert. Unsere Palette reicht vom legendären Narai Hotel über die junge und dynamische Marke 'Lub d' mit sechs Standorten in Asien bis hin zu unserem neuesten Projekt, der Marke 'Marasca', die für entspannten Luxus steht. Wir sind auch international aktiv, mit Investitionen in Australien und Management-Plattformen in Europa. Aktuell wird das berühmte Narai Hotel in Bangkok liebevoll modernisiert und soll als neues Wahrzeichen an der Silom Road glänzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408015/Marasca_Samui_Cabanas.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2408023/marasca_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/marasca-samui-offnet-im-juli-2024-ein-neues-konzept-von-lassigem-luxus-am-chaweng-strand-in-thailand-302142135.htmlOriginal-Content von: Marasca Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174801/5776019