Urlaubsreise schon gebucht? Egal, ob es in ein Land geht, in dem man in Euro oder in einer anderen Währung bezahlt: Es gibt einiges zu beachten. Damit Sie im Urlaub nicht in eine Kostenfalle tappen oder unnötig Geld ausgeben, hat der Bundesverband deutscher Banken einige Tipps für die Leser des Anlegermagazins Mein Geld zusammengestellt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...