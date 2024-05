News von Trading-Treff.de Wochenrückblick Rückblick: Im Wochenchart: sahen wir nach der starken Wochencandle von vor 2 Wochen, die nahe dem Hoch schloss in der letzten Woche keine Anschlusskäufe, sondern einer Korrektur von ca. 76% auf den Anstieg der Woche zuvor. Die Lunte vom Wochentief bei 17844 zeigt eine Reaktion nach oben an. Sollte der DAX wieder nach unten kippen und den Trend im bärischen Framing aufnehmen, dann sollte es wieder in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...