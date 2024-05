DJ MÄRKTE EUROPA/DAX weiter auf Rekordjagd

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es auch am Freitag mit den Börsen in Europa. Der DAX klettert im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 18.794 Punkte nach oben. Bei 18.798 Punkten wurde ein neues Rekordhoch markiert. Sollte der Index im bisherigen Tempo weitermachen, wäre die magische Marke von 20.000 Punkten bereits in zwei Wochen erreicht. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 5.079 Punkte.

Gute Vorlagen rund um den Globus werden dazu auch von durchgängig guten Fundamentaldaten untermauert. So erfreute am Vortag der Anstieg der US-Arbeitslosenanträge, was eine Abkühlung des heißgelaufenen US-Arbeitsmarktes anzeigt. Gleichzeitig spricht die US-Notenbank aber von einem sehr gesunden Arbeitsmarkt.

Dazu erfreuten am Vortag die Aussagen der Bank of England, die eine Zinssenkung bereits im Juni zulassen würden. Zudem dürfte sich auch die Gewinnsituation der britischen Unternehmen verbessern: Das BIP zog dort im ersten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen an. Der Anstieg war deutlich stärker als erwartet.

Starkes Aufwärtspotenzial in Europa

Die Berichtssaison ist neben den Zinssenkungshoffnungen der zweite Kurstreiber. Sie läuft überraschend gut. Rund 61 Prozent der Unternehmen hätten in Europa die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, betont Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. In den Aktienkursen sei dies noch nicht komplett eingepreist. So rechnet Stephan für 2025 mit einem Zuwachs der Gewinne von 10,5 Prozent. Daraus ergebe sich für den Stoxx-600-Index ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 - mehr als 30 Prozent unter dem des S&P 500.

Starker Umsatz bei TSMC stützt KI-Rally

Auch der Hype um Künstliche Intelligenz wird mit harten Fakten unterlegt: So hat Taiwan Semiconductors (TSMC) im April ein kräftiges Umsatzwachstum von 60 Prozent zum Vorjahr erzielt. "Neben der Chip-Nachfrage wegen Künstlicher Intelligenz scheint auch die Nachfrage aus dem Konsumsektor wieder mit anzuziehen", sagt ein Händler. Dies könnte über kurz oder lang zu Produktionsengpässen führen und damit die Chip-Preise weiter nach oben treiben und den Preisrückgang bei Grafikkarten beenden. Europa ist mit entsprechenden Peer-Aktien dünn besetzt und können die TSMC-Daten nicht auf ganzer Breite nutzen. Nur ASML legen um 0,9 Prozent zu.

Gut läuft es auch bei den Fluggesellschaften. So vermeldeten IAG am Morgen höher als erwartete Gewinne. Die Analysten von JP Morgan führen dies auf die Durchsetzung höherer Ticketpreise zurück. Das erste Quartal bei der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia sei zwar nicht das wichtigste, zeige aber einen starken Start in das Gesamtjahr. Die Aktienrally könne daraufhin weiterlaufen, so die Analysten. Aktuell geht es 0,8 Prozent höher. In Deutschland steigen Lufthansa um 1,2 Prozent.

Die Aktien des Reifenherstellers Pirelli steigen um 1,6 Prozent. Bei den Zahlen zum ersten Quartal konnten sowohl Umsatz als auch Gewinn die Konsenserwartungen übertreffen. Besonders wird die Marge im Handel herausgestellt, die auf 15,5 nach 14,6 Prozent stieg. Auch Konkurrent Continental (+0,9%) im DAX hatten bei ihren Zahlen ein gutes Reifengeschäft vermeldet.

Umstufungen machen Kurse

Aber auch Umstufungen sorgen am Freitag für kräftige Kursbewegungen. So haben die Analysten von Berenberg im DAX Zalando auf "Buy" nach "Hold" erhöht. Die Aktien steigen um 2,9 Prozent. Bei den Nebenwerten springen Formycon um 5,4 Prozent nach oben, nachdem sie von RBC in einer Ersteinstufung mit "Outperform" bewertet werden.

Munich Re legen um weitere 2,2 Prozent zu. Sie wurden von Bank of America auf "Buy" hochgestuft. Dagegen geht es bei Symrise um 1,1 Prozent nach unten. Hier hat Berenberg die Kaufempfehlung zurückgezogen und ein "Hold" ausgesprochen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.078,81 +0,5% 24,40 +12,3% Stoxx-50 4.514,87 +0,5% 24,53 +10,3% DAX 18.793,90 +0,6% 107,30 +12,2% MDAX 26.789,92 +0,3% 81,02 -1,3% TecDAX 3.397,32 +0,4% 13,02 +1,8% SDAX 14.846,40 +0,4% 64,57 +6,4% FTSE 8.420,79 +0,5% 39,44 +8,0% CAC 8.225,29 +0,5% 37,64 +9,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,47 -0,02 -0,10 US-Zehnjahresrendite 4,46 -0,00 +0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0780 -0,0% 1,0781 1,0776 -2,4% EUR/JPY 167,91 +0,2% 167,78 167,71 +7,9% EUR/CHF 0,9773 +0,0% 0,9771 0,9772 +5,3% EUR/GBP 0,8603 -0,1% 0,8599 0,8611 -0,8% USD/JPY 155,76 +0,2% 155,63 155,64 +10,6% GBP/USD 1,2531 +0,1% 1,2539 1,2514 -1,5% USD/CNH (Offshore) 7,2283 +0,1% 7,2274 7,2242 +1,5% Bitcoin BTC/USD 63.189,67 +1,0% 62.932,04 61.937,16 +45,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,71 79,26 +0,6% +0,45 +9,9% Brent/ICE 84,34 83,88 +0,5% +0,46 +10,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,18 30,98 +0,7% +0,20 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.365,78 2.346,24 +0,8% +19,54 +14,7% Silber (Spot) 28,62 28,38 +0,9% +0,24 +20,4% Platin (Spot) 990,39 983,00 +0,8% +7,39 -0,2% Kupfer-Future 4,70 4,61 +2,0% +0,09 +20,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

