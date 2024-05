Ethereum Schock Prognose: Kein neues Allzeithoch für ETH?

Es hätte die ganz große Rallye am Kryptomarkt werden sollen. Das Bitcoin Halving, das vor 3 Wochen stattgefunden hat, soll den Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auf hunderttausende Dollar pushen. In bullischen Prognosen wurden für Bitcoin sogar bereits Kursziele von über einer Million Dollar ausgesprochen. Davon ist vorerst aber nichts zu spüren, was sich auch bei den meisten großen Altcoins widerspiegelt. Auch Ethereum (ETH) kommt noch nicht so richtig in die Gänge und hat Mühe, sich über der 3.000 Dollar Marke zu halten. Dabei hätte auch der ETH-Kurs auf über 10.000 Dollar steigen, oder zumindest ein neues Allzeithoch erreichen sollen. Kommt es nun doch nicht dazu?

Wenig Bewegung am Markt

Es ist kein Geheimnis, dass die meisten großen Kryptowährungen von den Kursentwicklungen von Bitcoin abhängig sind. Was für BTC gut ist, ist für den Kryptomarkt gut und wenn bei Bitcoin Gewinne erzielt werden, werden diese auch gern auf Altcoins umverteilt. Umgekehrt funktioniert das natürlich genauso. Fällt der Kurs der digitalen Leitwährung, zieht es auch schnell die meisten Altcoins mit nach unten. Während Bitcoin inzwischen vom Allzeithoch, welches im März dieses Jahres erreicht wurde, um mehr als 10.000 Dollar eingebrochen ist, ist auch Ethereum unter Druck geraten. Allerdings ist es ETH auch noch nicht gelungen, das Allzeithoch von 2021 zu übertreffen.

(Ethereum Kursentwicklung seit 2021 - Quelle: Coinmarketcap)

Experten zufolge könnte es sich derzeit aber nur um die Ruhe vor dem Sturm handeln. Das Bitcoin Halving hat seine Wirkung bisher meist erst in den Monaten danach entfaltet und dasselbe wird auch diesmal wieder erwartet. Kommt es tatsächlich zur Rallye auf 100.000 Dollar, stehen die Chancen gut, dass auch Ethereum ein neues Allzeithoch erreicht, da rund um die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung einiges passiert.

Ethereum verpasst? Jetzt $99BTC im Presale kaufen.

Bullishe Entwicklungen

Gründe, dass Ethereum (ETH) bald ein neues Allzeithoch erreichen könnte, gibt es viele. Larry Fink, der CEO von BlackRock, kommt aus dem Schwärmen für Ethereum nicht mehr heraus und ist davon überzeugt, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten das nächste große Ding in der Finanzbranche ist, wofür Ethereum die Grundlage liefert. Außerdem wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Blockchain wettbewerbsfähig zu halten, die Skalierbarkeit zu steigern und die Kosten zu senken. Auch die Zulassung von Spot Ethereum ETFs steht in den USA im Raum, die sich nochmal bullish auf den Kurs auswirken könnte.

BIG BREAKING



HONG KONG SPOT BITCOIN AND ETHEREUM ETFS SAW A WHOOPING $292M INFLOWS ON THE FIRST DAY. pic.twitter.com/PN9KLsZBwX - BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) May 3, 2024

In Hongkong wurden bereits Bitcoin und Ethereum ETFs zugelassen und in den USA sind seit Januar dieses Jahres Spot Bitcoin ETFs zugelassen und auch für Ethereum könnten börsengehandelte Fonds schon bald zugelassen werden, wodurch Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden könnten, um den ETH-Kurs in die Höhe zu treiben. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass es auch für Ethereum in diesem Jahr ein neues Allzeithoch zu sehen geben wird.

Wichtig ist, dass Anleger sich ausreichend informieren, um zukünftige Kursentwicklungen besser abschätzen zu können, wobei 99Bitcoins eine Plattform ist, die Usern schon seit Jahren Wissen rund um Bitcoin und den Kryptomarkt vermittelt. Kürzlich wurde auch der Launch des eigenen Tokens $99BTC angekündigt, der laut Experten das Potenzial hat, seinen Wert in kurzer Zeit zu vervielfachen und damit eine noch höhere Rendite als Ethereum einbringen könnte.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

99Bitcoins überzeugt mit Learn to Earn Konzept

99Bitcoins ist eine der größten Plattformen, um sich über den Kryptomarkt zu informieren und hat bereits Millionen von Nutzern geholfen, ein tieferes Verständnis für die digitalen Währungen zu entwickeln. Auch der Youtube-Kanal hat über 700.000 Abonnenten, womit 99Bitcoins eine enorme Reichweite hat. Diese Reichweite könnte sich als großer Vorteil beim Launch des eigenen $99BTC-Tokens erweisen. Derzeit ist $99BTC im Presale erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von mehr als einer Million Dollar gekauft haben.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass sich für frühe Käufer schon ein Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen ergibt. Tokenbesitzer erhalten außerdem Zugang zu exklusiven Lerninhalten der Plattform, wobei die Entwickler auf ein Learn to Earn-Modell setzen, sodass Nutzer zusätzliche Token verdienen können, wenn sie die Lektionen auf der Plattform durcharbeiten. $99BTC ist auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token staken, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass sich mit $99BTC hohe Gewinne nach dem Launch erzielen lassen könnten, wobei in bullishen Prognosen von möglichen Kurssteigerungen um mehr als das 10-fache gesprochen wird.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.