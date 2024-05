Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 13.05.2024- (Nr. 187) Inlandstourismus, März 2024Dienstag, 14.05.2024- (Nr. 188) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2024- (Nr. 189) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, März 2024- (Nr. 190) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Quartal 2024- (Nr. 20) Zahl der Woche zum Internationalen Tag der Familie am 15.05.: Bevölkerung in Familien in Deutschland, in den Bundesländern sowie in Stadt und Land, Jahre 2005 und 2023- (Nr. 191) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), April 2024 (im Laufe des Tages)Donnerstag, 16.05.2024- (Nr. 192) Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial: Stille Reserve am Arbeitsmarkt, Jahr 2023Freitag, 17.05.2024- (Nr. 193) Außenhandel (Detailergebnisse), März 2024- (Nr. 194) Baugenehmigungen, März 2024- (Nr. 195) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2024- (Nr. 196) Voraussichtliche Anbauflächen zur Ernte, Jahr 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5776100