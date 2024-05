Vor den Daten zur US-Inflation am nächsten Mittwoch steigen Dow Jones und Nasdaq unter dünnstem Volumen in der Hoffnung auf Zinssenkungen weiter - während der Dax ebenfalls unter minimalem Volumen am gestrigen Feiertag ein neues Allzeithoch erreicht. Interessant ist, dass die Tech-Werte aus dem Nasdaq nicht mehr die Treiber der US-Aktienmärkte sind, sondern vor allem ...

