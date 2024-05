EQS-News: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Frankfurt a. M., 10. Mai 2024 - Die Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33) gibt im Zuge der erstmaligen Erstellung eines Jahresabschlusses für die Ende 2023 eingebrachte Lübke Kelber GmbH mit allen ihren Dienstleistungs- und Beteiligungsgesellschaften die vorläufigen Geschäftszahlen bekannt. Wie bereits veröffentlicht, hat die Lübke Kelber AG als Holding der Lübke Kelber Immobilien Gruppe durch die Einbringung der operativen Tochter Dr. Lübke & Kelber GmbH und ihrer Beteiligungen ihr Eigenkapital deutlich auf EUR 17,8 Mio. (Vj. EUR -0,1 Mio.) gesteigert. Aufgrund der Kosten der gesellschaftsrechtlichen Restrukturierung und Rechtsverfolgungskosten betrug das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) EUR -0,42 Mio. (Vj. EUR -0,62 Mio.).



Im Hinblick auf das operative Geschäft hat die Dr. Lübke & Kelber GmbH und deren Töchter im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz auf EUR 8,7 Mio. gesteigert. Das Transaktionsvolumen der von der Gesellschaft abgewickelten Geschäfte belief sich auf insgesamt ca. EUR 850 Mio. Das EBIT lag bei EUR -1,6 Mio. und damit im Rahmen der kommunizierten Erwartung. Wesentliche Gründe für das negative Ergebnis sind höhere Kosten durch den antizyklischen, gegen den Markttrend erfolgten Personalaufbau sowie der erfolgreiche, mit außerordentlichen Kosten verbundene Aufbau des Asset- und Beteiligungsmanagements mit bereits ca. 3.000 Wohnungen. Darüber hinaus waren Wertberichtigungen auf Forderungen sowie die Verschiebung einiger für 2023 erwarteter Immobilienverkäufe in das Jahr 2024 zu verzeichnen.



Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand auf Basis der getätigten Investitionen in Personal, Standorte und der schon jetzt hohen gesicherten Vertriebspipeline und Ausbau der Beteiligungen in der Gruppe von einem positiven EBIT von über EUR 1,0 Mio. für die GmbH und deren Töchter, und damit auch für die Lübke Kelber AG über den Beteiligungsertrag von einem positiven Ergebnis aus.



Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Lübke Kelber AG ist für den 31. Mai 2024 geplant.





Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 90 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden und Leipzig. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.

Mehr Informationen unter https://luebke-kelber-ag.de/





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com





