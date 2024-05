Das Warten hat ein Ende und Plug Power öffnete am Donnerstag endlich die Bücher für die Aktionäre. Auf den ersten Blick verlief das vergangene Quartal wenig erfreulich. Die Umsätze gaben nach und die Verluste weiteten sich aus. Aus Anlegersicht scheint es also nichts zum Feiern zu geben. Doch an der Börse machte sich überraschend beste Stimmung breit.Anzeige:Lediglich im vorbörslichen Handel geriet die Aktie von Plug Power (US72919P2020) gestern etwas unter Druck. Das geriet aber schnell in Vergessenheit, denn im Handelsverlauf griffen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...