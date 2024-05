© Foto: ARK Invest



Die Videospielplattform Roblox hat am Donnerstag die Schätzungen für das erste Quartal zwar übertroffen, blieb aber hinter den Erwartungen für das laufende Quartal und das Gesamtjahr zurück. Die Roblox-Aktie crasht.Das in San Mateo, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat 43 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 923,8 Millionen US-Dollar im Märzquartal verloren. Die von FactSet befragten Analysten hatten erwartet, dass Roblox 53 Cent pro Aktie bei Erlösen von 919 Millionen US-Dollar verlieren würde. Im Vorjahresquartal verlor Roblox 44 Cent pro Aktie bei Umsätzen von 774 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat stark in den Ausbau seiner Version des Metaverse investiert, einem virtuellen …