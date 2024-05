Krypto Prognose: Kommt mit Dogeverse der nächste 100x-Meme-Coin?

Meme-Coins haben in der jüngsten Vergangenheit starke Renditen erbringen können. Vor allem die größten Meme-Token nach Marktkapitalisierung waren besonders erfolgreich, doch auch viele neue Projekte konnten innerhalb kürzester Zeit starke Kursgewinne erleben. Gerade BOOK OF MEME (BOME) konnte erst kürzlich die Krypto-Welt im Sturm erobern.

Es ist also nicht verwunderlich, dass immer mehr Anleger auf der Suche nach dem nächsten Meme-Coin sind, der mit einer 10-fachen oder gar 100-fachen Rendite lockt. Könnte es sich bei Dogeverse ($DOGEVERSE) um so eine Kryptowährung handeln? Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen genauen Blick auf die Spaßwährung und verraten, was genau hinter diesem Coin steckt.

Dogeverse: Multichain-Hund mit sprunghaftem Verhalten

Hinter Dogeverse steht der Doge-Hund Cosmos, der laut der offiziellen Geschichte des Meme-Coins aus einer Supernova heraus geboren wurde. So erhielt er unter anderem die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Welten - oder Blockchains - zu springen. So symbolisiert er die ultimative Freiheit, die auch von vielen Krypto-Anlegern gerne genutzt wird, während er auf seiner Reise in immer neue Gefilde vordringen kann.

Aus technischer Sicht bedeutet dies ganz einfach, dass es sich beim $DOGEVERSE-Token um einen sogenannten Multichain-Token handelt, der auf den gleich sechs größten Blockchain-Netzwerken genutzt werden kann. So ist der Coin nicht nur auf der Solana- und Ethereum-Blockchain zu finden, sondern kann nach dem offiziellen Launch auch über Polygon, Base, Avalanche und der BNB Chain gehandelt werden.

Dies soll den großen Vorteil bieten, dass das Ökosystem nicht nur auf einer Blockchain basiert, sondern die verschiedenen Eigenschaften aller großen Meme-Coin-Blockchains bietet. Diese unterscheiden sich zum Beispiel bezüglich der Kosten für die Transaktionen, aber auch in den Bereichen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Diese hohe Flexibilität beginnt bereits beim Beanspruchen ihrer $DOGEVERSE-Token, denn hier können sich die Anleger einfach ihre Coins über die Blockchain ausgeben lassen, die sie gerne bevorzugen.

Why limit to one when you can have it all? $DOGEVERSE begins on the secure Ethereum network, ensuring robust security and reliability.



Why limit to one when you can have it all? $DOGEVERSE begins on the secure Ethereum network, ensuring robust security and reliability.

Bridging gaps between Cryptocurrency ecosystems, we enhance liquidity, utility, and fun across the entire Cryptoverse!

Hierfür werden die Wormhole-Technologie sowie die Portal-Bridge-Technologie eingesetzt, die einen reibungslosen Einsatz der Kryptowährung über verschiedene Netzwerke hinweg ermöglichen sollen. Auch damit kann sich Dogeverse klar von den anderen Meme-Coins abheben, denn viele setzen auf besonders einfache und günstige Technologien, während der $DOGEVERSE-Token sich nicht vor komplexeren Konzepten fürchtet.

Durchdachte Roadmap macht Lust auf mehr

Ein weiterer Grund, warum Dogeverse in Zukunft eine 10x- oder gar 100x-Wertsteigerung durchleben könnte, ist in der durchdachten Roadmap zu finden, die im offiziellen Whitepaper näher erläutert wird. So wurde die erste Phase bereits erfolgreich durchlaufen, in der der Fokus auf dem Launch der Webseite, der Erstellung der zum Dogeverse-Projekt gehörenden Smart Contracts, sowie dem Beginn der Social-Media-Kampagne lag.

Auch die zweite Phase des Presale wurde bereits gestartet und steht kurz davor, abgeschlossen zu werden. Hier wurde bereits ein Contract Audit durch das Sicherheitsunternehmen Coinsult erfolgreich durchgeführt. Der Presale-Launch selbst ist schon beinahe abgeschlossen und sammelte bisher über 13 Millionen US-Dollar an Kapital. Ein klares Zeichen dafür, dass Dogeverse bei vielen Investoren ankommt und ein reges Interesse geweckt hat.

In den kommenden Wochen und Monaten werden dann die Phasen 3 bis 5 durchgeführt, die unter anderem eine noch stärkere Vermarktung, eine Listung auf CoinMarketCap und CoinGecko sowie eine Listung auf verschiedenen dezentralen Kryptobörsen (DEX) beinhalten. Dies soll garantieren, dass Dogeverse nicht nur kurz nach dem Launch einen starken Preisanstieg erfährt, sondern auch langfristig betrachtet auf dem Krypto-Markt relevant bleiben kann.

Letzte Chance für den Dogeverse-Vorverkauf nutzen

Im Augenblick befindet sich der $DOGEVERSE-Token in der letzten Presale-Phase und wird schon bald offiziell über verschiedene Kryptobörsen handelbar sein. So haben interessierte Anleger nun die letzte Chance, um noch einmal $DOGEVERSE zu einem fixen und vor allem günstigen Preis von 0,00031 US-Dollar zu kaufen, bevor der freie Krypto-Markt das Preisniveau beeinflussen wird. So besteht derzeit die Möglichkeit, Dogeverse entweder vollkommen unkompliziert mit einer normalen Kreditkarte zu erwerben oder für den Kauf USDT oder ETH einzusetzen. Hierfür bietet die offizielle Webseite eine intuitive Maske an, die den gesamten Bezahlvorgang besonders unkompliziert gestaltet.

Auch das erste Staking-Programm ist bereits aktiv und bietet im Augenblick eine dynamische jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 68 % an. Dieses Angebot wird von vielen Investoren wahrgenommen, denn über 23 Milliarden $DOGVERSE-Token sind bereits angelegt. Allerdings sollten sich Investoren darüber im Klaren sein, dass derzeit das Staking nur über die Ethereum-Blockchain stattfindet. Ob und wie sich das in Zukunft ändert, ist bisher noch nicht bekannt.

Alleine das große Interesse am $DOGEVERSE-Token könnte ein Indiz dafür sein, dass der Meme-Coin schon kurz nach seinem offiziellen Launch einen besonders starken Kursanstieg verzeichnen wird - vielleicht sogar eine 100-fache Erhöhung. Bis dahin sollten sich interessierte Investoren genauestens mit dem Projekt beschäftigen und selbst Recherche durchführen, bevor die eigenen Gelder in Dogeverse angelegt werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.