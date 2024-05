Die RWE-Aktie steigt heute um über 2% und befindet sich damit unter den Spitzenreitern im Dax. Allerdings verbleibt in den vergangenen sechs Monaten per Saldo ein Kursverlust von 7% auf der RWE-Anzeigetafel. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die RWE-Aktie einen Kurszuwachs von im Mittel +2,0% pro Jahr aus. Ein Einsatz in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 12.163 Euro gestiegen....

