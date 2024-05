© Foto: picture alliance / zz/STRF/STAR MAX/IPx



Innerhalb von nur zehn Tagen ist die GameStop-Aktie um 65 Prozent hochgeschnellt. Bei der sehr stark leerverkauften Aktie haben sich die Shortseller gehörig die Finger verbrannt.Der Aktienkurs des Elektronikhändlers GameStop ist am Donnerstag auf den höchsten Stand in diesem Jahr hochgeschnellt. Der Anstieg erweckt Erinnerungen an die Rallye von Meme-Aktien wie GameStop und AMC Entertainment vor drei Jahren, als deren Aktienkurse förmlich explodierten. Das Handelsvolumen von GameStop betrug am gestrigen Handelstag 25,39 Millionen Aktien und betrug damit mehr als das Vierfache des durchschnittlichen Handelsvolumens der letzten zwei Monate. Fast ein Viertel der Aktie des Unternehmens ist …