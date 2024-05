BYD-Europa-Geschäftsführer Michael Shu sieht das Potenzial für den Autobauer, ein zweites Werk in Europa zu bauen, nachdem das Unternehmen bereits ein Werk in Ungarn errichtet hat. Bevor das BYD-Management allerdings eine endgültige Entscheidung über weitere Investitionen in Europa treffen wird, will man das Feedback der Verbraucher abwarten, sagte Shu auf der Financial Times.Die aktuelle Preisspanne für BYD-Fahrzeuge, die nach Europa kommen, liegt zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Der Elektroauto-Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...