United Internet (UI) meldete im 1. Quartal 24 vernünftige Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von ca. 2 % im Jahresvergleich und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 7 % im Jahresvergleich. Damit wurden die Konsenserwartungen um 1 % bzw. 3 % verfehlt. Ohne Berücksichtigung der Kosten für den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes war die zugrunde liegende Performance mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 14 % im Jahresvergleich stärker. Darüber hinaus blieb der Zuwachs an kostenpflichtigen Verträgen mit 200.000 Einheiten in Q1 stark und erreichte 28,7 Millionen Nutzer. Das Management geht davon aus, dass sich die gesunde Wachstumsdynamik auch im Jahr '24 fortsetzen wird, und bestätigte seine Prognosen für das Geschäftsjahr '24 - es wird erwartet, dass Umsatz und operatives EBITDA um 5 % bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr wachsen werden. Was die Geschäftsexpansion anbelangt, so macht UI gute Fortschritte beim Ausbau seines 5G-Mobilfunknetzes. In diesem Zusammenhang sollte die langfristige exklusive Roaming-Vereinbarung zwischen 1&1 Mobilfunk und Vodafone zur Verbesserung der 2G-, 4G- und 5G-Abdeckung der Gruppe als Katalysator wirken. Darüber hinaus sollte die bevorstehende Entscheidung der deutschen Regulierungsbehörde BNetzA über die Verlängerung der 800MHz (4G)-Spektrumlizenz in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle spielen. mwb research bekräftigt seine BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 28,00. vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG





Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken