Freilassing (ots) -Das Handelsblatt ließ insgesamt 18 Anbieter umfassend vergleichen, Depotkosten, Preis pro Order, Angebot an Handelsplätzen, Sparpläne als wichtige KriterienDie erst im vergangenen Jahr neu gegründete Handelsplattform Traders Place (www.tradersplace.de) ist laut Handelsblatt der beste Online-Broker in Deutschland. Die Wirtschafts- und Finanzzeitung ließ durch den Finanzberater FMH ermitteln, bei welchen Brokern Anleger derzeit die günstigsten Konditionen sowie das breiteste Angebot erhalten.Insgesamt wurden 18 Anbieter verglichen, als überraschender Testsieger ging das junge Fintech Traders Place mit Sitz im bayerischen Freilassing hervor. Seit August 2023 ist Traders Place aktiv und hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Lösung am deutschen Online-Broker-Markt zu bieten. Mit weltweiten Handelsplätzen, ausgezeichneten Konditionen, einem breiten Spektrum an handelbaren Wertpapieren. In einem kürzlich durchgeführten, umfassenden Vergleichstest durch das unabhängige Verbraucherportal Biallo ging Traders Place ebenso als "Bester Neo-Broker in Deutschland" hervor.Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/tradersplacePressekontakt:Ernst Huber, Gründer und CEO: +49(0)8654 682450, presse@tradersplace.deOriginal-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171493/5776328