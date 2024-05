Coinbase Aktie hält sich über 200 Dollar - US-Inflationsdaten im Blick

Trotz der jüngsten Verluste kann sich die Coinbase Aktie weiterhin über der psychologisch wichtigen Marke von 200 Dollar halten. Für Auftrieb dürften dabei abermals wieder an Fahrt aufnehmende Zinssenkungsfantasien der Anleger sorgen. Nicht zuletzt dürfte schon bald die anstehende Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten ihre Schatten vorauswerfen.

Während das Papier auf Monatssicht rund 17 Prozent einbüßt, steht seit Jahresbeginn ein Plus von rund 21,70 Prozent auf der Kurstafel. US-Arbeitsmarkt schwächelt weiter - Anleger hoffen auf zeitnahe Zinssenkungen durch die Fed Ein unerwartet hoher Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten hat die Zinssenkungsfantasien der Anleger erneut beflügelt. So lagen die wöchentlichen Anträge bei 231.000 Einheiten und damit so hoch wie seit acht Monaten nicht mehr. Damit sehen Investoren den aktuellen Trend bestätigt, dass der US-Arbeitsmarkt schwächelt.

Erst vor einer Woche hatte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) deutlich weniger neue Stellen für den Monat April hervorgebracht als erwartet.

Der maue Jobbericht nährte in den vergangenen Tagen die Fantasie der Anleger, dass der US-Währungshüter möglicherweise im September eine Leitzinssenkung anordnen könnte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

