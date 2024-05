DJ MARKT USA/Dow peilt Ausweitung der Gewinnserie auf acht Tage an

Mit der wieder neu angefachten Zinssenkungsfantasie könnte die jüngste Rally der Wall Street auch am Freitag noch ein Stückchen weiterlaufen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Der Dow-Jones-Index könnte zum Wochenschluss die achte Sitzung in Folge mit Aufschlägen beschließen. "Die nächste Hürde werden die US-Inflationszahlen für April in der nächsten Woche sein, aber zumindest bisher in diesem Monat erwarten Investoren eine eher taubenhaftere Haltung der Geldpolitik, als sie Ende April noch angenommen hatten", beschreibt Analyst Henry Allen von der Deutschen Bank die Zinssenkungshoffnungen des Marktes. Diese waren zuletzt am Vortag durch schwache Wochenarbeitsmarktdaten befeuert worden.

Neue Impulse könnte hier das im frühen Sitzungsverlauf anstehende Verbrauchervertrauen liefern. Sollten die US-Konsumenten sich in ausgabefreundlicher Stimmung befinden, könnten Zinssenkungshoffnungen schnell zurückgenommen werden und die Börse belasten, heißt es im Handel. Denn dass Anleger zu optimistisch gestimmt sein könnten, verdeutlichen Kommentare aus dem Kreise der Fed. US-Notenpräsidentin Mary Daly von der Filiale in San Francisco ist der Ansicht, dass sich die US-Wirtschaft normalisiere. Es sei viel zu früh, um zu erklären, dass der Arbeitsmarkt fragil oder ins Stocken geraten sei, warnte Daly. Sie wies darauf hin, dass die Annäherung der Inflation an das 2-Prozent-Ziel der Fed ein "holpriger Weg" sein werde. Ein Plädoyer für baldige Zinssenkungen ließ sich aus ihren Aussagen kaum herauslesen.

Unter den Einelaktien haussieren Novavax vorbörslich um 45 Prozent. Die Co-exklusive Lizenzvereinbarung der Biopharmagesellschaft und Sanofi zur gemeinsamen Vermarktung eines Covid-19-Impfstoffs sowie die Entwicklung von neuartigen COovid-19-Influenza-Kombinationsimpfstoffen wird an der Börse gefeiert. Novavax erhält Liquidität und eine Eigenkapitalinvestition von insgesamt etwa 1,2 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren. Darüber hinaus wird Sanofi eine Minderheitsbeteiligung von weniger als 5 Prozent an Novavax übernehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2024 06:18 ET (10:18 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.