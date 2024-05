Am Freitag hat der DAX einen neuen Höchststand erreicht. Zum Mittag überwand der Leitindex die Marke von 18.800 Punkten und notierte bei 18.843,19 Punkten, ein Plus von 0,84 Prozent. Bereits zum Handelsbeginn signalisierte der Index seine Stärke, als er die Schwelle von 18.700 Punkten überschritt, was ein Gesamtplus von 4,7 Prozent in dieser Woche markiert. Laut Jürgen Molnar von RoboMarkets ist dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...