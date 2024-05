Blumenroth berichtet diese Woche wie sich Gold auf Vorwochenniveau stabilisiert, während Xetra-Gold am Montag sein Wochenhoch erreicht.10. Mai 2024. FRANKFURT (Xetra-Gold). Diese Woche hat doch etwas den Charakter einer Übergangswoche: Am Montag gab es einen Feiertag in Großbritannien, Japan und Südkorea, morgen in vielen Ländern Mitteleuropas mit einem sicher für viele darauffolgenden langen Wochenende. Und, noch wichtiger, in den USA werden in dieser Woche keinerlei Konjunkturdaten veröffentlicht, ...

