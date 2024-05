Große Erfolgserlebnisse waren am KMU-Anleihemarkt in den letzten Jahren eher rar gesät - im vergangenen Monat war es allerdings mal wieder soweit. Zunächst konnte die Karlsberg Brauerei GmbH eine neue Unternehmensanleihe im aktuell äußerst erfolgreichen und vielversprechendem Nordic Bond-Format bei starker Überzeichnung im Volumen von 55 Mio. Euro platzieren. Im Anschluss sammelte die ABO Wind AG mit ihrem Premieren-Green Bond ein um 15 Mio. Euro aufgestocktes Volumen von insgesamt 65 Mio. Euro am Kapitalmarkt ein. Diese beiden Emissionen sind nicht nur ein deutliches Zeichen für Traditionsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...