Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of May 13, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI S FCEL AVA 17 GB00BQRR6W98 BULL PLTR X10 AVA 2 GB00BSJJJ738 BEAR SP50 X18 AVA 20 GB00BQRK0Z96 TURBO S KAKAO AVA 29 GB00BSJJKC53 BEAR GAS X12 AVA 26 GB00BSJJF207 MINI S AFOIL AVA 61 GB00BQRBRP10 MINI S AFOIL AVA 63 GB00BS9MGJ31 MINI L OMX AVA 437 GB00BL015M60 BEAR AFOIL X2 AVA 1 GB00BL052C74 MINI S RBLX AVA 6 GB00BNV13695 TURBO L NORDE AVA 13 GB00BL03F222 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.