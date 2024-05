NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte am Freitag ihre Schätzungen an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die aktuelle Nachfrage in Europa bewege sich am unteren Ende der Erwartungen, so Costa nach einer Informationsveranstaltung. In den USA laufe es solide./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

