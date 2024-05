© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der chinesische Elektroautohersteller Zeekr hat seinen US-Börsengang am Donnerstag mit einem Preis von 21 US-Dollar pro Aktie am oberen Ende der Preisspanne angesetzt. Zeekr könnte Tesla gefährlich werden.Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Zeekr Intelligent Technology hat bei seinem US-Börsengang den Aktienpreis am oberen Limit der Preisspanne festgelegt und dabei 441 Millionen US-Dollar eingenommen, berichtete eine informierte Quelle. Die Aktie wird am Freitag den Handel an der New Yorker Börse unter dem Kürzel ZK aufnehmen, berichteten Reuters und Bloomberg unter Berufung auf ihnen bekannte Quellen. Zeekr hat insgesamt 21 Millionen American Depositary Shares (ADRs) zu je 21 …